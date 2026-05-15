Дипломаты посетили место трагедии в Киеве, где от российской ракеты погибли 24 человека

Около 60 дипломатов посетили место попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева, где погибли 24 человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, в посольстве Финляндии и Швейцарии.

В МИД Украины сообщили, что 15 мая место трагедии возле метро "Харьковская" посетили более 60 руководителей иностранных дипломатических миссий.

На странице посольства Финляндии опубликовали фото с места происшествия, отметив, что от них была посол Тарья Фернандес.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и всем, кого коснулась эта трагедия. Мирные жители никогда не должны становиться целями ракетных атак. Финляндия остается непоколебимой в своей поддержке Украины в защите ее суверенитета, свободы и права жить в мире", – отметили в финском посольстве.

"Швейцария решительно осуждает этот удар по мирным жителям и выражает соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших", – отметили в посольстве Швейцарии.

Upon invitation by the @MFA_Ukraine, representatives of embassies incl.🇨🇭visited the site of yesterday’s Russian strike in Kyiv, where 24 people were killed.



🇨🇭strongly condemns this attack against civilians and conveys its condolences to the victims’ families and loved ones. pic.twitter.com/eSUyAS3wua – Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) May 15, 2026

Посольства Финляндии, Германии и многие другие приспустили флаги в знак траура по погибшим.

Ми приспускаємо прапори в пам’ять про загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 14 травня. Це була одна з наймасованіших атак на столицю. Загинули понад 20 людей, серед них – щонайменше троє дітей.



Висловлюємо щирі співчуття родинам жертв. pic.twitter.com/hCXqnTiGrM – Посольство Німеччини (@GermanyinUA) May 15, 2026

Как сообщалось, под утро 14 мая одна из воздушных целей, которой РФ атаковала Киев, попала в панельную 9-этажку на Харьковском массиве, что привело к разрушению всех этажей блока. Под завалами погибли 24 человека, среди них трое детей; еще около 50 жителей пострадали.