Укр Рус Eng

Дипломаты посетили место трагедии в Киеве, где от российской ракеты погибли 24 человека

фото
Новости — Пятница, 15 мая 2026, 16:35 — Мария Емец

Около 60 дипломатов посетили место попадания российской ракеты в Дарницком районе Киева, где погибли 24 человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, в посольстве Финляндии и Швейцарии.

В МИД Украины сообщили, что 15 мая место трагедии возле метро "Харьковская" посетили более 60 руководителей иностранных дипломатических миссий.

На странице посольства Финляндии опубликовали фото с места происшествия, отметив, что от них была посол Тарья Фернандес.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и всем, кого коснулась эта трагедия. Мирные жители никогда не должны становиться целями ракетных атак. Финляндия остается непоколебимой в своей поддержке Украины в защите ее суверенитета, свободы и права жить в мире", – отметили в финском посольстве.

"Швейцария решительно осуждает этот удар по мирным жителям и выражает соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших", – отметили в посольстве Швейцарии.

Посольства Финляндии, Германии и многие другие приспустили флаги в знак траура по погибшим. 

Как сообщалось, под утро 14 мая одна из воздушных целей, которой РФ атаковала Киев, попала в панельную 9-этажку на Харьковском массиве, что привело к разрушению всех этажей блока. Под завалами погибли 24 человека, среди них трое детей; еще около 50 жителей пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Финляндия Германия
Реклама: