Туск про війська США в Польщі: "Все під контролем"

Глава польського уряду Дональд Туск прокоментував повідомлення про те, що США вирішили скасувати перекидання до Польщі на 9-місячну ротацію 4 тисяч військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Туск зазначив 15 травня, що уряд перебуває в постійному контакті як з головою Європейського командування США генералом Алексусом Гринкевичем, так і з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я отримав запевнення, що ці рішення мають логістичний характер і не вплинуть безпосередньо на можливості стримування", – повідомив Туск.

Він запевнив, що "все під контролем".

"Хочу заспокоїти вас, що наша безпека й надалі буде пріоритетом для нас і наших союзників", – сказав Туск.

Він також підкреслив, що "Польща була, є і буде найстабільнішим, найлояльнішим і найефективнішим союзником як Сполучених Штатів, так і інших країн НАТО", і, додав він, "ми можемо розраховувати на взаємність у цьому питанні сьогодні і в майбутньому".

Нагадаємо, напередодні низка американських ЗМІ повідомила, що Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі.

Видання Politico повідомило, що посадовці Пентагону були здивовані цим рішенням міністра оборони США.

Втім, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.