Туск о войсках США в Польше: "Все под контролем"

Глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал сообщение о том, что США решили отменить переброску в Польшу на 9-месячную ротацию 4 тысяч военных.

Туск отметил 15 мая, что правительство находится в постоянном контакте как с главой Европейского командования США генералом Алексусом Гринкевичем, так и с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я получил заверения, что эти решения носят логистический характер и не повлияют непосредственно на возможности сдерживания", – сообщил Туск.

Он заверил, что "все под контролем".

"Хочу успокоить вас, что наша безопасность и в дальнейшем будет приоритетом для нас и наших союзников", – сказал Туск.

Он также подчеркнул, что "Польша была, есть и будет самым стабильным, лояльным и эффективным союзником как Соединенных Штатов, так и других стран НАТО", и, добавил он, "мы можем рассчитывать на взаимность в этом вопросе сегодня и в будущем".

Напомним, накануне ряд американских СМИ сообщили, что Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше.

Издание Politico сообщило, что чиновники Пентагона были удивлены этим решением министра обороны США.

Впрочем, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.