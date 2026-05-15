Зеленский: Россия убеждает Беларусь открыть новый фронт, вероятно, против одной из стран НАТО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия продолжает попытки втянуть Беларусь в войну, в частности, вероятно, с целью проведения операции против одной из стран НАТО.

Об этом президент рассказал в соцсетях после проведения совещания с руководителями военно-безопасностного блока, пишет "Европейская правда".

Президент отметил, что Украина продолжает фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну.

"Мы знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операций в южном и северном направлениях от территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси", – отметил Зеленский.

Украина, добавил он, располагает деталями разговора между Россией и Беларусью и будет защищать себя и своих людей.

"Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на штабе", – отметил Зеленский.

Напомним, эстонские политики утверждают, что заявления Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии не способствуют сотрудничеству.

А премьер-министр Литвы Инга Ругинене предложила избегать риторики запугивания в ответ на заявления Зеленского.

