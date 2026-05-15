У Фінляндії не виключають, що інциденти з дронами вплинуть на громадську підтримку України

Фінська служба розвідки і безпеки (Supo) бачить ризики того, що подальші інциденти з українськими дронами можуть вплинути на громадську підтримку України та довіру до влади – що було б в інтересах Москви, і чим Росія може намагатись скористатися.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це йдеться у письмовому коментарі відомства щодо ранкового інциденту, коли у Фінляндії вперше оголосили повітряну тривогу.

У Supo припускають, що подальші інциденти із "заблукалими дронами" та потенційна шкода можуть вплинути на настрої фінів та "щонайменш на емоційному рівні" похитнути підтримку України, як і посіяти сумніви в ефективності дій влади. Це своєю чергою "може грати на руку Росії".

"Очевидно, що Росія буде використовувати цю ситуацію у своїх інформаційних впливах… Важливо бути готовими до цього", – зазначили у відомстві.

У Supo вважають ймовірними нові інциденти з потраплянням українських ударних безпілотників на територію Фінляндії, доки Україна продовжує оборонну боротьбу.

Нагадаємо, вранці 15 травня у всьому столичному регіоні Уусімаа оголосили повітряну тривогу – фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни. Через тривогу призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів.

У підсумку військові заявили, що не зафіксували порушень повітряного простору. В уряді захищають рішення про повітряну тривогу, наголошуючи, що ризики були реальними.

Повітряну тривогу оголошували також у прикордонних з РФ районах Латвії, у підсумку потрапляння дронів на територію країни не зафіксували.

Протягом весни у Фінляндії було шість випадків, коли українські дрони, які летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, потрапили у повітряний простір країни – чотири в кінці березня і два на початку травня.

