В Финляндии не исключают, что инциденты с дронами повлияют на общественную поддержку Украины

Финская служба разведки и безопасности (Supo) видит риски того, что дальнейшие инциденты с украинскими дронами могут повлиять на общественную поддержку Украины и доверие к власти – что было бы в интересах Москвы, и чем Россия может пытаться воспользоваться.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом говорится в письменном комментарии ведомства по утреннему инциденту, когда в Финляндии впервые объявили воздушную тревогу.

В Supo предполагают, что дальнейшие инциденты с "заблудившимися дронами" и потенциальный вред могут повлиять на настроения финнов и "по меньшей мере на эмоциональном уровне" пошатнуть поддержку Украины, как и посеять сомнения в эффективности действий власти. Это в свою очередь "может играть на руку России".

"Очевидно, что Россия будет использовать эту ситуацию в своих информационных воздействиях... Важно быть готовыми к этому", – отметили в ведомстве.

В Supo считают вероятными новые инциденты с попаданием украинских ударных беспилотников на территорию Финляндии, пока Украина продолжает оборонительную борьбу.

Напомним, утром 15 мая во всем столичном регионе Уусимаа объявили воздушную тревогу – финские военные получили предупреждение о возможном попадании ударных беспилотников в воздушное пространство страны. Из-за тревоги приостанавливали работу аэропорта Хельсинки, что привело к отмене и перенаправлению ряда рейсов.

В итоге военные заявили, что не зафиксировали нарушений воздушного пространства. В правительстве защищают решение о воздушной тревоге, подчеркивая, что риски были реальными.

Воздушную тревогу объявляли также в приграничных с РФ районах Латвии, в итоге попадание дронов на территорию страны не зафиксировали.

В течение весны в Финляндии было шесть случаев, когда украинские дроны, которые летели атаковать порты РФ на Балтийском море, попали в воздушное пространство страны – четыре в конце марта и два в начале мая.

