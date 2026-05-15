У Латвії заявили про відсутність порушень повітряного простору цієї ночі

Національні збройні сили Латвії заявили, що іноземні безпілотники не порушували повітряний простір країни цієї ночі, хоча жителям прикордонних районів і надіслали сповіщення про загрозу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Попередження через систему мобільного мовлення були розіслані тому, що сенсори Національних збройних сил зафіксували потенційну загрозу повітряному простору біля кордону Латвії. Повідомлення розсилаються для того, щоб своєчасно попередити мешканців, оскільки об'єкти можуть дуже швидко змінити курс, і ситуація може змінитися", – заявили збройні сили.

У таких випадках пріоритетом є безпека суспільства та раннє інформування, навіть якщо порушення кордону не підтверджено, підкреслили в армії.

Національні збройні сили Латвії в ніч проти 15 травня повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі в Красллавському, Лудзському, Балвському та Резекненському краях поблизу кордону з РФ.

Як повідомлялося, повітряне сполучення в аеропорту Гельсінкі призупиняли на кілька годин через загрозу у повітряному просторі Уусімаа.