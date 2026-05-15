В Молдове в 2025 году снизилась рождаемость

В Молдове в 2025 году вновь снизилась рождаемость – количество новорожденных было на 6,6% меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на данные, опубликованные Национальным бюро статистики, пишет "Европейская правда".

По данным статистического ведомства Молдовы, за 2025 год в Молдове родилось около 22,1 тысячи младенцев – на полторы тысячи меньше, чем в 2024 году.

В 2024 году количество рождений составило 23,6 тысячи, что на 2% меньше, чем в предыдущем году.

В 2025 году также отмечен дальнейший рост среднего возраста матерей, рожающих первого ребенка – до 26,7 лет. В столице Кишиневе этот возраст заметно выше – в среднем 29,5 лет.

Первые дети в семье составляли 35,4% от всех рожденных, вторые – 31,7%, третьи – 20,4%, четвертые и более – 12,6%.

В селах рождается больше детей, чем в городах, при этом там сосредоточено более 70% семей, где родились четвертые и более детей в семье.

Средний возраст женщин, рожающих первого ребенка, в городах составляет 28,6 лет, в селах – 24,4.

Количество рождений в Германии в 2025 году обновило антирекорд за период после Второй мировой войны.

Тенденция к сокращению рождаемости и откладыванию отцовства на более поздний возраст в той или иной степени характерна для всех европейских стран. На этом фоне в ряде стран правительства ввели или обсуждают меры поощрения к расширению семьи.

Евростат прогнозирует сокращение населения стран ЕС к концу века на 11,7%.