В Британии новоизбранная администрация партии Reform UK сняла у здания совета флаг Украины

В Великобритании новоизбранная администрация правопопулистской партии Reform UK сняла украинский флаг, который развевался у здания совета графства Эссекс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Вместо этого в пятницу на флагштоке здания в Челмсфорде, административном центре графства, был установлен второй флаг Великобритании.

Председатель совета Питер Харрис назвал это "моментом гордости". "Замена флага Украины не умаляет поддержку и щедрость, которые жители Эссекса проявляют по отношению к народу Украины с 2022 года, и я знаю, что это будет продолжаться и в дальнейшем", – заявил при этом Харрис.

Представитель партии отметил, что перед тем, как найти флагу новое место, состоятся обсуждения с украинской общиной в Эссексе.

Лидер оппозиции от консерваторов Ли Скотт предупредил, что этот шаг может способствовать распространению прокремлевской политики на местном уровне. Он сказал, что снятие флага было "глубоким разочарованием" и послало неверный сигнал.

"Если Эссекс отвернется от видимого символа солидарности, это рискует привнести риторику и инстинкты прокремлевской политики в наше графство именно в тот момент, когда наши союзники по всей Европе продолжают твердо поддерживать Украину", – сказал он.

Флаг Украины подняли у здания в марте 2022 года

Флаг Украины развевался у здания с марта 2022 года.

Партия Reform UK ранее обещала вывешивать у зданий, которые она контролирует, только флаги Великобритании, национальные флаги, флаги графства или вооруженных сил.

Напомним, 65% британцев считают, что у Reform UK есть реальные шансы прийти к власти.

Недавно к лидеру правопопулистов Великобритании Найджелу Фараджу возникли вопросы из-за подарка в 5 млн фунтов стерлингов.

После недавних местных выборов, на которых Лейбористская партия понесла потери, Фарадж заявил об исторических изменениях в британской политике.