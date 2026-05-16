"Никакой доброй воли со стороны России": Эстония продлевает ночное закрытие границы

Эстонские пограничные пункты на границе с Россией будут оставаться закрытыми в ночное время в течение следующих трех месяцев.

Об этом сообщило МВД Эстонии, пишет "Европейская правда".

Министерство объявило, что ночное закрытие пограничных переходов на восточной границе страны с Россией продлено до конца августа. Ограничения касаются пунктов в Лухамаа и Койдули, которые являются единственными, обслуживающими автомобильное движение на границе с Россией. Они будут открыты ежедневно с 7:00 до 19:00 до конца августа.

Ограничения также коснутся пешеходного перехода в Нарве. Начиная с середины июня, пограничный мост, ведущий в Ивангород в России, будет открыт в течение сокращенного периода – с 7:00 до 19:00. Ранее переход был открыт до 23:00.

С момента введения ограничения количество пересечений границы в Лухамаа уменьшилось почти на 2%, а в Койдули – выросло на 6%.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что решение, принятое три месяца назад, было уместным и заслуживает продления.

"Российская сторона не проявила никакой доброй воли своим поведением в течение последних трех месяцев, и поэтому мы не считаем возможным ослабить пограничный режим. Пограничники адаптировались, и теперь мы можем гораздо лучше использовать нашу рабочую силу там, где она больше всего нужна", – сказал Таро.

Он добавил, что восточная граница и то, что происходит в регионе, важны для Эстонии, и страна не принимает поспешных решений в отношении них.

Из-за пограничных инцидентов со стороны России правительство Эстонии решило с 24 февраля на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула.

17 декабря трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва. Они пробыли на эстонской территории около 20 минут.

После этого эстонские и российские пограничники на совместной встрече в течение двух часов обсуждали этот инцидент. Российские представители утверждали, что незаконного пересечения границы не было.

А еще ранее правительство Эстонии решило изменить порядок пересечения государственной границы для граждан России, работающих в дипломатических и консульских учреждениях.