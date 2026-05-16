Майже половина жителів Німеччини виступають за розпуск керівної коаліції

47% жителів Німеччини виступають за розпуск керівної коаліції у складі ХДС/ХСС та СДПН, і більшість із них хотіли би проведення дострокових виборів.

Про це свідчить опитування, проведене YouGov на замовлення Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

У разі розпаду коаліції ХДС/ХСС-СДПН 38% опитаних віддали б перевагу проведенню нових виборів. 9% респондентів віддають перевагу розпуску існуючої коаліції та формуванню уряду меншості, що складається з ХДС/ХСС.

Водночас, 30% опитаних виступають за продовження коаліції між ХДС/ХСС та СДПН. Загалом 24% не змогли визначитися з жодним із трьох сценаріїв або відповіли "не знаю".

Навіть серед низових членів ХДС останніми днями лунали заклики до нових виборів.

Канцлер Фрідріх Мерц, який представляє ХДС, нещодавно виключив вихід з коаліції із соціал-демократами та формування уряду меншості, який також міг би претендувати на більшість з "Альтернативою для Німеччини". Водночас він закликав СДПН проявити більше готовності до компромісів.

Коаліція вже кілька тижнів веде запеклі переговори щодо податкової реформи, реструктуризації пенсійної системи, програми жорсткої економії та вдосконалення проєкту закону про реформу охорони здоров'я.

Також існують суперечки щодо того, як відродити економіку, та яку подальшу допомогу отримають громадяни щодо вартості пального.

У квітні чергове кризове засідання уряду закінчилося настільки запеклою суперечкою, що, за словами обізнаних джерел, члени коаліції поставили собі питання, чи не перебуває під загрозою майбутнє уряду.

Через рік після приходу до влади популярність Мерца впала до історичного мінімуму.