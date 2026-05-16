Почти половина жителей Германии выступают за роспуск правящей коалиции

47% жителей Германии выступают за роспуск правящей коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ, и большинство из них хотели бы проведения досрочных выборов.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov по заказу Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

В случае распада коалиции ХДС/ХСС-СДПН 38% опрошенных отдали бы предпочтение проведению новых выборов. 9% респондентов предпочитают роспуск существующей коалиции и формирование правительства меньшинства, состоящего из ХДС/ХСС.

В то же время 30% опрошенных выступают за продолжение коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ. В целом 24% не смогли определиться ни с одним из трех сценариев или ответили "не знаю".

Даже среди рядовых членов ХДС в последние дни раздавались призывы к новым выборам.

Канцлер Фридрих Мерц, представляющий ХДС, недавно исключил выход из коалиции с социал-демократами и формирование правительства меньшинства, которое также могло бы претендовать на большинство с "Альтернативой для Германии". В то же время он призвал СДПГ проявить больше готовности к компромиссам.

Коалиция уже несколько недель ведет ожесточенные переговоры по налоговой реформе, реструктуризации пенсионной системы, программе жесткой экономии и доработке проекта закона о реформе здравоохранения.

Также ведутся споры о том, как возродить экономику и какую дальнейшую помощь получат граждане в связи со стоимостью топлива.

В апреле очередное кризисное заседание правительства закончилось настолько ожесточенной ссорой, что, по словам осведомленных источников, члены коалиции задались вопросом, не находится ли под угрозой будущее правительства.

Через год после прихода к власти популярность Мерца упала до исторического минимума.