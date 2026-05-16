Вслед за Трампом и Путиным в Китай собирается Вучич

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что посетит Китай сразу вслед за президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Новости".

Вучич заявил, что его визит в Китай станет венцом его карьеры и самым важным визитом в зарубежную страну.

"Мы ждем подтверждения. Я вижу, что президент Путин едет в Китай 19 и 20 мая, а мы едем в Китай через несколько дней", – сказал Вучич.

Он добавил, что многого ожидает от этого визита.

"Мы увеличили наш экспорт в Китай в 330 раз. У нас не было ни одного китайского завода в стране, сегодня у нас их 37", – сказал он.

Напомним, на этой неделе Китай посетил президент США Дональд Трамп. Он рассказал, что обсудил войну в Украине с президентом Китая Си Цзиньпином, и что оба лидера согласились, что хотят прекращения боевых действий.

Трамп также заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против китайских компаний, закупающих иранскую нефть, на фоне длительной войны и потрясений на нефтяных рынках.

Кроме того, Трамп рассказал о беседе с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу войны в Иране.