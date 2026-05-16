Папа Римский посетит Францию впервые за почти 20 лет

Папа Римский Лев XIV посетит Францию с 25 по 28 сентября с официальным государственным визитом, который станет первой официальной поездкой главы Ватикана в эту страну за почти два десятилетия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Святой Престол заявил, что визит происходит "в ответ на приглашение, направленное главой государства и церковными властями страны, а также генеральным директором ЮНЕСКО".

Это будет первый визит Папы во Францию за последние 18 лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал эту новость в субботу.

"Мы рады, что Его Святейшество Папа Лев XIV подтвердил свою поездку во Францию. Этот визит в сентябре следующего года станет честью для нашей страны, радостью для католиков и большим моментом надежды для всех", – заявил французский лидер.

Папа Лев, первый американец, занявший папский престол, в последние недели подвергся резкой критике со стороны президента США Дональда Трампа после того, как занял антивоенную позицию в отношении Ирана.

Его поездка во Францию, а также ранее объявленный визит в Испанию в июне, демонстрируют заинтересованность главы Ватикана в налаживании связей со светскими католическими странами Европы.

7 мая Папа Римский встретился с госсекретарем США Марко Рубио.

