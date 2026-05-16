Министр, ушедший из правительства Британии, объявил о намерении побороться за пост Стармера

Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в субботу заявил, что будет бороться за пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра в случае объявления внутрипартийной борьбы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заявление Стритинга прозвучало через несколько дней после того, как он пошел в отставку из правительства и публично призвал действующего премьер-министра Кира Стармера определить четкие сроки своего ухода от власти.

"Нам нужны настоящие выборы с лучшими кандидатами, и я буду баллотироваться", – заявил Стритинг на конференции группы "Прогресс", состоящей из сторонников Лейбористской партии, которые считают себя адептами модернизационного крыла партии.

Обращаясь к группе, Стритинг назвал решение Великобритании о выходе из Европейского Союза "катастрофической ошибкой". Он заявил, что Великобритания должна стремиться вновь присоединиться к Евросоюзу.

"Нам нужны новые особые отношения с ЕС, потому что будущее Британии – в Европе, и однажды – однажды – она вернется в Европейский Союз", – сказал он.

Стармер выступал против выхода Великобритании из ЕС, но как премьер-министр отказался от попыток вернуться в Евросоюз или пойти на значительные уступки в таких сферах, как иммиграция.

В четверг мэр Большого Манчестера Энди Бернем заявил, что баллотируется на выборах, чтобы вернуться в парламент, что является необходимым условием для того, чтобы он мог бросить вызов Стармеру на посту премьер-министра.

Стармер отклонил призывы уйти в отставку после того, как его партия потерпела тяжелое поражение на местных выборах в мае.

Правила Лейбористской партии требуют, чтобы каждый претендент получил поддержку не менее 20% членов партии в парламенте, прежде чем он сможет инициировать выборы лидера.

