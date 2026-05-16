Президент Латвии поручил сформировать правительство лидеру оппозиционной партии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что поручил Андрису Кулбергсу из оппозиционной политической силы "Объединенный список" попытаться сформировать новое правительство.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Латвии, сообщает "Европейская правда".

Теперь Кулбергсу предстоит сформировать правительство, которое еще должно быть утверждено Сеймом.

Президент заявил, что формирование нового правительства было бы лучшим вариантом, чем позволить нынешней администрации продолжать исполнять обязанности в течение пяти месяцев до следующих парламентских выборов, сообщает LSM.

В то же время он подчеркнул необходимость более быстрого процесса формирования правительства, чем обычно, учитывая очень короткий срок полномочий.

"Объединенный список" – крупнейшая оппозиционная партия, представленная на данный момент в Сейме, что и стало причиной выбора президента в пользу Кулбергса.

Президент дал Кулбергсу время до 25 мая, когда он ожидает отчет о ходе переговоров по формированию коалиции, возможном распределении полномочий между партиями и проекте правительственной декларации. При обычных обстоятельствах этот процесс занимает несколько недель.

Андрис Кулбергс вошел в политику во время предыдущих выборов в Сейм в 2022 году, когда его избрали в парламент от "Объединенного списка".

До того, как стать депутатом, Кулбергс много лет был известен как бизнесмен и эксперт в автомобильной отрасли. До вхождения в политику он часто резко критиковал управление государственными финансами и бюрократию.

Кулбергс активно участвует в дебатах на заседаниях комитетов и пленарных заседаниях, а также активно использует социальные сети. Наиболее заметную роль он сыграл, возглавив парламентскую следственную комиссию, которая расследовала проблемы с реализацией проекта Rail Baltica.

Парламентские выборы в Латвии должны состояться в октябре 2026 года.

Напомним, 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции "Прогрессивных", одного из трех партнеров. Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за инцидентов с заблудившимися украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

Подробнее об этом – в статье Атака ВСУ, развалившая правительство: испортит ли отношения Украины и Латвии удар по нефтебазе.