В Латвии предупредили об угрозе в воздухе из-за неизвестного дрона в небе

Утром 17 мая Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в латвийском воздушном пространстве в ряде приграничных с РФ районов из-за появления неизвестного дрона в небе.

Об этом говорится в заявлении латвийских вооруженных сил в X, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении Национальные вооруженные силы отмечают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

Латвийская армия усилила потенциал противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

"Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможны повторения случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему", – говорится в заявлении.

Жителей призвали укрыться, соблюдая принцип "двух стен", закрыть окна и двери.

Впоследствии в латвийской армии заявили, что воздушная угроза устранена.

Там также подтвердили, что в воздушное пространство Латвии влетел один беспилотный летательный аппарат. Впоследствии дрон покинул воздушное пространство страны.

"Были задействованы истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтии", – добавили латвийские военные.

Напомним, Национальные вооруженные силы Латвии в ночь на 15 мая сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве в Краславском, Лудзском, Балвском и Резекненском краях вблизи границы с РФ.

Однако впоследствии стало известно, что иностранные беспилотники не нарушали воздушное пространство страны той ночью.