В аеропорту хорватського Спліта літак вилетів зі злітно-посадкової смуги

У суботу, 16 травня, в аеропорту хорватського міста Спліт пасажирський літак Airbus A220-300 авіакомпанії Croatia Airlines вилетів зі злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє N1, інформує "Європейська правда".

Літак, що виконував рейс за маршрутом Спліт – Франкфурт із понад 130 пасажирами на борту, під час зльоту з’їхав зі злітно-посадкової смуги, внаслідок чого зазнав пошкоджень.

A more clear visual by https://t.co/cvFqQ3sdMQ showing the brutal force of PW1524G-3 engines while the 11 month old Croatia Airlines Airbus A220-300 aircraft (9A-CAN) veered off ploughing through the grass next to the Runway.



The Air Traffic Accident Investigation Agency says it…

Як повідомили в аеропорту Спліта, пасажирів та екіпаж негайно евакуювали, і ніхто не постраждав.

"Він (літак. – Ред.) отримав пошкодження в результаті зіткнення з вертикальним маркерним стовпом та крайовими вогнями злітно-посадкової смуги (USS), але жоден з пасажирів не постраждав", – повідомив Мате Мелван, керівник служби реєстрації та висадки пасажирів.

Аеропорт співпрацює з HACZ та Агентством з розслідування авіаційних пригод, яким було повідомлено про інцидент, сказав Мелван.

