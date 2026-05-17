Укр Рус Eng

В аеропорту хорватського Спліта літак вилетів зі злітно-посадкової смуги

Відео
Новини — Неділя, 17 травня 2026, 09:02 — Ірина Кутєлєва

У суботу, 16 травня, в аеропорту хорватського міста Спліт пасажирський літак Airbus A220-300 авіакомпанії Croatia Airlines вилетів зі злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє N1, інформує "Європейська правда".

Літак, що виконував рейс за маршрутом Спліт – Франкфурт із понад 130 пасажирами на борту, під час зльоту з’їхав зі злітно-посадкової смуги, внаслідок чого зазнав пошкоджень.

Як повідомили в аеропорту Спліта, пасажирів та екіпаж негайно евакуювали, і ніхто не постраждав.

"Він (літак. – Ред.) отримав пошкодження в результаті зіткнення з вертикальним маркерним стовпом та крайовими вогнями злітно-посадкової смуги (USS), але жоден з пасажирів не постраждав", – повідомив Мате Мелван, керівник служби реєстрації та висадки пасажирів.

Аеропорт співпрацює з HACZ та Агентством з розслідування авіаційних пригод, яким було повідомлено про інцидент, сказав Мелван.

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині внутрішній рейс від авіакомпанії Wizz Air розвернули на маршруті після влучання блискавки.

А на початку травня у Німеччині п'яний пасажир влаштував на рейсі з Берліна до Аліканте заворушення, через які літак був змушений здійснити аварійну посадку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія Авіарейси
Реклама: