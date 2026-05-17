В Румынии обнаружили неразорвавшийся реактивный снаряд у границы с Украиной

В субботу, 16 мая, в румынском населенном пункте Пардина уезда Тулча, граничащем с Украиной, обнаружили неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд.

Об этом говорится в заявлении румынского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, снаряд был обнаружен на территории заброшенного дома.

Территория была оцеплена, на место вызвали представителей полиции, пограничной службы и Румынской разведывательной службы.

"Техническая экспертиза подтвердила наличие в корпусе снаряда двух килограммов взрывчатого вещества", – сообщили в Минобороны Румынии.

На место происшествия отправилась группа специалистов Министерства национальной обороны для оценки ситуации.

Дело передано в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.

Напомним, 26 апреля в уезде Тулча обнаружили обломки дрона, после чего власти изолировали территорию и начали расследование с целью установления их происхождения.

Недавно министр обороны Румынии Раду Мируца призвал перегруппировать силы, чтобы защитить восточный фланг ЕС от российских дронов.