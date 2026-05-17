В аэропорту хорватского Сплита самолет вылетел со взлетно-посадочной полосы

В субботу, 16 мая, в аэропорту хорватского города Сплит пассажирский самолет Airbus A220-300 авиакомпании Croatia Airlines вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает N1, информирует "Европейская правда".

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сплит – Франкфурт с более чем 130 пассажирами на борту, во время взлета съехал с взлетно-посадочной полосы, в результате чего получил повреждения.

A more clear visual by https://t.co/cvFqQ3sdMQ showing the brutal force of PW1524G-3 engines while the 11 month old Croatia Airlines Airbus A220-300 aircraft (9A-CAN) veered off ploughing through the grass next to the Runway.



The Air Traffic Accident Investigation Agency says it… https://t.co/GbZZIMNc8r pic.twitter.com/yjN96zVgbw – FL360aero (@fl360aero) May 16, 2026

Как сообщили в аэропорту Сплита, пассажиров и экипаж немедленно эвакуировали, и никто не пострадал.

"Он (самолет. – Ред.) получил повреждения в результате столкновения с вертикальным маркерным столбом и краевыми огнями взлетно-посадочной полосы (USS), но ни один из пассажиров не пострадал", – сообщил Мате Мелван, руководитель службы регистрации и высадки пассажиров.

Аэропорт сотрудничает с HACZ и Агентством по расследованию авиационных происшествий, которым было сообщено об инциденте, сказал Мелван.

Напомним, 15 мая в Словакии внутренний рейс авиакомпании Wizz Air развернули на маршруте после попадания молнии.

А в начале мая в Германии пьяный пассажир устроил на рейсе из Берлина в Аликанте беспорядки, из-за которых самолет был вынужден совершить аварийную посадку.