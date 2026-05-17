В аэропорту хорватского Сплита самолет вылетел со взлетно-посадочной полосы

Новости — Воскресенье, 17 мая 2026, 09:02 — Ирина Кутелева

В субботу, 16 мая, в аэропорту хорватского города Сплит пассажирский самолет Airbus A220-300 авиакомпании Croatia Airlines вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает N1, информирует "Европейская правда".

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Сплит – Франкфурт с более чем 130 пассажирами на борту, во время взлета съехал с взлетно-посадочной полосы, в результате чего получил повреждения.

Как сообщили в аэропорту Сплита, пассажиров и экипаж немедленно эвакуировали, и никто не пострадал.

"Он (самолет. – Ред.) получил повреждения в результате столкновения с вертикальным маркерным столбом и краевыми огнями взлетно-посадочной полосы (USS), но ни один из пассажиров не пострадал", – сообщил Мате Мелван, руководитель службы регистрации и высадки пассажиров.

Аэропорт сотрудничает с HACZ и Агентством по расследованию авиационных происшествий, которым было сообщено об инциденте, сказал Мелван.

Напомним, 15 мая в Словакии внутренний рейс авиакомпании Wizz Air развернули на маршруте после попадания молнии.

А в начале мая в Германии пьяный пассажир устроил на рейсе из Берлина в Аликанте беспорядки, из-за которых самолет был вынужден совершить аварийную посадку.

