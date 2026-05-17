"Альтернатива для Німеччини" показала рекордно високий результат в опитуваннях

Новини — Неділя, 17 травня 2026, 10:06 — Ірина Кутєлєва

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" продемонструвала рекордно високий рівень підтримки в опитуваннях і збільшила відрив від керівного блоку ХДС/ХСС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування від Інституту соціологічних досліджень INSA, які наводить dpa.

Дослідження показало, що "АдН" підтримують 29% респондентів – це найвищий показник, який коли-небудь фіксувався для цієї партії на загальнонаціональному рівні.

Цей показник на один відсотковий пункт перевищив результат попереднього тижня в опитуванні, проведеному для недільного випуску газети Bild.

Блок ХДС/ХСС втратив один пункт і набрав 22% – це найслабший результат в опитуваннях INSA за більш ніж чотири роки.

Партнери консерваторів по коаліції із СДПН також втратили один пункт і набрали б лише 12% голосів, якби в неділю відбулися загальні вибори.

Разом вони б набрали б лише 34%, що недостатньо для парламентської більшості.

"Зелені" трохи зміцнили свої позиції, піднявшись до 14% – це їхній найкращий результат за даними INSA за останні два з половиною роки.

Партія "Ліві" втратила один пункт, набравши 10%.

Інші соціологічні інститути нещодавно оцінювали підтримку "АдН" в діапазоні від 25% до 28%, а консерваторів – від 22% до 24%.

INSA вказує максимальну похибку в плюс-мінус 2,9 відсоткового пункту. Результати базуються на відповідях 1 203 респондентів, опитаних з минулого понеділка по п’ятницю.

Нещодавно проведене опитування також показало, що 47% жителів Німеччини виступають за розпуск керівної коаліції у складі ХДС/ХСС та СДПН, і більшість із них хотіли би проведення дострокових виборів.

Повідомляли також, що через рік після приходу до влади популярність канцлера Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.

