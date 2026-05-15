Укр Рус Eng

Рейс Wizz Air у Словаччині розвернули в дорозі після удару блискавки

Новини — П'ятниця, 15 травня 2026, 19:38 — Марія Ємець

У Словаччині внутрішній рейс від авіакомпанії Wizz Air розвернули на маршруті після влучання блискавки.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Інцидент стався з рейсом з Братислава до Кошице у другій половині дня 15 травня. 

Невдовзі після вильоту літаку довелось повернутися назад у Братиславу, а пасажирам запропонували вирушити до Кошице автобусами. 

За словами одного з пасажирів, у салоні відчувався підозрілий запах. Екіпаж оголосив, що літак змушений повернутися в аеропорт вильоту і всі деталі повідомлять згодом. Після приземлення пасажирам казали, що у літак влучила блискавка.

У Польщі цього ж дня блискавка поцілила у групу туристів, що спускались з гори, двоє людей постраждали. 

Влітку 2025 року через аналогічний інцидент рейс Wizz Air з Будапешта до Стокгольма змушений був позапланово сісти у Варшаві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Авіарейси інциденти
Реклама: