США відновили санкції проти нафти з РФ, не продовживши дію винятку

Адміністрація президента США Дональда Трампа не продовжила дію тимчасового винятку із санкцій щодо російської нафти, який діяв на тлі затяжної війни у Перській затоці.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Закінчення терміну дії винятку фактично наразі завершує короткий період, протягом якого адміністрація США послаблювала санкції щодо російської нафти.

Адміністрація Трампа видала перший виняток в березні і продовжила його дію у квітні. Винятки застосовувалися лише до частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери.

Ці винятки викликали суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу нафти та позбавлення Москви фінансування для війни в Україні.

Однак деякі країни, зокрема Індія та Індонезія, звертались до США з проханням продовжити винятки із санкцій, оскільки війна з Іраном і майже повне закриття Ормузької протоки щодня позбавляють світові ринки мільйонів барелів нафти.

Трамп раніше заявляв, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський висловлював нерозуміння тому, як США можуть знімати санкції з РФ.