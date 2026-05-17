Санду: РФ может использовать упрощенное предоставления гражданства жителям Приднестровья для мобилизации

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ кремлевского лидера Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья может быть использован с целью мобилизации жителей молдавского региона на войну против Украины.

Заявление молдавского президента приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Санду отметила, что "вероятно, им (РФ. – Ред.) нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину".

Она предположила, что это одна из тактик России, направленная на то, чтобы угрожать Молдове в связи с ее усилиями по реинтеграции Приднестровья.

"С начала войны в Украине большинство жителей этого региона приняли молдавское гражданство, поскольку считали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России", – заявила Санду.

На вопрос, может ли Путин заблокировать вступление Молдовы в ЕС из-за приднестровского вопроса, Санду ответила, что "только ЕС может решить, станет ли Молдова частью ЕС или нет. Россия здесь ни при чем".

Напомним, в субботу Путин утвердил указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям непризнанного Приднестровья.

После указа Путина президент Украины Владимир Зеленский дал поручение связаться с Молдовой по этому поводу.

