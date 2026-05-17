Глава Міноборони Естонії: Європа стикається з подорожчанням оборонної продукції

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що європейські країни стикаються зі зростанням цін на оборонну продукцію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника естонського оборонного відомства наводить Bloomberg.

Естонський міністр зазначив, що за останні два роки в деяких випадках ціни на оборонну продукцію зросли більш ніж на 50% на тлі збільшення військових витрат країнами-членами НАТО.

"Ціни зростають. Я постійно обговорюю цю тему з директором національного агентства з озброєнь. Ми бачимо, що коли ми купували щось два роки тому, а тепер хочемо збільшити обсяги закупівлі того самого товару, то ціни на деякі позиції зросли на 50–60%", – сказав він.

Різке зростання цін на зброю та інше військове обладнання ускладнює плани НАТО щодо оборонних витрат, оскільки Європа зазнає тиску з метою швидкого переозброєння.

Їй також доводиться брати на себе основну частину витрат на постачання Україні в умовах російського вторгнення, оскільки США переключають увагу на інші напрямки.

Певкур описав проблему "курячого яйця", коли країни стикаються з дефіцитом пропозиції на ринку, але європейська оборонна промисловість не готова інвестувати більше, доки уряди не підпишуть контракти.

У Європи немає часу чекати до 2030 року, щоб підвищити боєготовність, тому що "найкращий час для Росії, щоб "подратувати" НАТО" може настати вже цього або наступного року, попередив Певкур.

Витрати повинні залишатися на високому рівні протягом тривалого часу, додав він.

Видання Financial Times раніше повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте закликатиме європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголошувала, що на тлі критичної риторики США на адресу Європи європейцям варто зосередитись на інвестиціях у власну оборону.