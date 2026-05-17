Трамп обіцяє Ірану "важкі часи" у разі відмови від угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "переживатиме дуже важкі часи", якщо не піде на укладання мирної угоди.

Про це американський президент сказав у телефонному інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

В ході інтерв’ю Трамп зазначив, що не знає, чи буде найближчим часом укладено угоду з Іраном.

"Я не маю уявлення, чи укладуть вони (Іран. – Ред.) її. Якщо вони цього не зроблять, їм буде дуже важко, дуже важко. Їм вигідно укласти угоду", – наголосив він.

Раніше неофіційно повідомляли, що Трамп незадоволений ходом переговорів з Іраном і серйозно розглядає можливість відновлення широкомасштабних бойових дій.

За останніми оцінками Пентагону, війна США проти Ірану коштувала Америці вже $29 млрд – ця оцінка виявилася вищою за цифру в $25 млрд, яку раніше надали Конгресу.

12 травня Трамп висловив впевненість у тому, що зможе забезпечити домовленість з Іраном на бажаних умовах "у мирний чи інший спосіб".