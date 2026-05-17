Прем’єр Молдови про указ Путіна щодо Придністров’я: РФ бракує солдатів

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що указ господаря Кремля Владіміра Путіна щодо спрощення процедури отримання російського громадянства для мешканців Придністров’я може бути пов’язаний зі спробою залучити нових солдатів для війни в Україні.

Заяву очільника уряду Молдови наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Мунтяну закликав мешканців Придністров’я "бути обережними та пам’ятати, що громадянство передбачає не лише переваги, а й обов’язки".

"Російський паспорт стає паспортом країни-агресора, яку не визнають у цивілізованому світі. Я вважаю, що рішення Кремля пов’язане зі спробою залучити на фронт якомога більше солдатів, зважаючи на те, що останнім часом темпи набору знизилися", – підкреслив він.

За словами прем’єра Молдови, "громадянство – це не лише свобода пересування, а й чіткі зобов’язання". У цьому контексті він також нагадав про податки та інші обов’язкові виплати.

Мунтяну розповів, що влада Молдови обговорить можливі заходи у відповідь на указ, підписаний президентом РФ Володимиром Путіним.

Він також не виключив, що до МЗС Молдови викличуть російського посла.

Нагадаємо, у суботу Путін затвердив указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям невизнаного Придністров’я.

Після указу Путіна президент України Володимир Зеленський дав доручення сконтактувати з Молдовою з цього приводу.

Дивіться детальніше про те, як Молдова планує деокупацію Придністров’я, або читайте у статті Зовнішнє управління та економічний тиск: як Молдова планує повертати Придністров'я.