В Естонії під час військових навчань відпрацьовують захист техніки від дронів

В Естонії в ході навчань "Весняний шторм 2026" одним із ключових напрямків стала захист техніки від безпілотників.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

За словами сержанта Міхкеля Плакка, учасники будують спеціальні протидронові укриття для бойових машин, які мають знизити вразливість техніки під час атак дронів.

У навчаннях задіяні також самохідні гаубиці K9, для яких споруджуються захисні укриття. За оцінкою військових, такі інженерні роботи вимагають спеціальних навичок і знань.

Командувач навчаннями полковник Арон Кальмус зазначив, що цього року в маневрах задіяно понад 500 дронів, а також тестуються розробки виробників безпілотної техніки в умовах, наближених до бойових.

Він додав, що навчання включають будівництво Балтійської оборонної лінії та взаємодію з союзниками, зокрема на території Північної Латвії.

Організатори попереджають, що наступного тижня активна фаза навчань посилиться: мешканці регіонів можуть спостерігати більше військової техніки та дронів, а на дорогах діятимуть тимчасові обмеження руху.

У понеділок, 4 травня, в Естонії розпочались військові навчання "Весняний шторм 2026", які триватимуть майже місяць.

