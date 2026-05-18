Два военных самолета США столкнулись в воздухе во время авиашоу

Во время авиашоу Gunfighter Skies в американском штате Айдахо в воздухе столкнулись два специализированных самолета: все члены экипажа катапультировались.

Об этом заявили представители авиабазы и представитель ВМС США, пишет BBC, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел между двумя американскими военными палубными самолетами радиоэлектронной борьбы и противодействия EA-18G Growler в воскресенье, 17 мая, во время второго и последнего дня мероприятия вблизи авиабазы Маунтин-Хоум.

Самолеты выполняли в воздухе демонстрацию, когда произошла авария. В результате инцидента возник пожар, и база была на короткое время закрыта, а остальная часть авиашоу отменена. Ведется расследование.

По словам официальных лиц, состояние четырех членов экипажа стабильное после того, как они катапультировались. Неизвестно, получили ли они травмы.

"Экипаж, попавший в эту ситуацию, находится в стабильном состоянии", – заявили на авиабазе.

А представитель ВМС сообщил, что члены экипажа проходят медицинский осмотр.

Самолеты EA-18G Growler входили в состав эскадрильи электронной борьбы из штата Вашингтон. По данным ВМС США, стоимость каждого из этих самолетов составляет около $67 млн.

Авиашоу Gunfighter Skies в последний раз проводилось в 2018 году, когда в результате аварии погиб пилот самолета.

Зимой 2025 года под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время захода на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

На борту лайнера American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту Black Hawk – трое военных.

Федеральное бюро расследований США ранее заявило, что нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе.