Ввечері 17 травня у Литві знайшли уламки дрона: проводиться розслідування того, з якої країни він потрапив на територію Литви.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як повідомив Національний центр управління кризовими ситуаціями (NKVC), 17 травня о 19:14 надійшло повідомлення про те, що на полі в селі Самане Утенського району було знайдено розбитий дрон.

На пресконференції, що відбулася ввечері того дня, директор NKVC Вілмантас Віткаускас повідомив, що розбився дрон, ймовірно військового призначення.

"Так, він розбився, але видимих ознак вибуху немає. Чи був він озброєний, чи ні, зараз важко сказати", – сказав він.

За попередньою інформацією NKVC, цей дрон може бути українським. Втім, наразі невідомо, як він потрапив на територію Литви.

"Виходячи з перших ознак, з того, що ми бачимо на уламках, з того, що надіслали наші колеги, (...) найімовірніше, це український дрон", – сказав Віткаускас.

Віткаускас заявив, що дані, зібрані в понеділок, 18 травня, дадуть змогу точно встановити, який саме тип дрона розбився в неділю в Утенському районі. За його словами, пошуки уламків дрона були призупинені на ніч, але відновлені вранці.

"Найважливіші питання – як дрон потрапив до Литви, на якій висоті він летів і які прогалини є в наших можливостях виявлення", – додав він.

Варто зазначити, що в останні тижні українські дрони, що летіли атакувати об’єкти в РФ, неодноразово залітали у повітряний простір Литви, Естонії та Фінляндії.

Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в латвійському повітряному просторі у низці прикордонних з РФ районах через появу невідомого дрона в небі.

Того ж дня поліція Фінляндії провела пошуки невідомого безпілотника у муніципалітеті Лемі, Південна Карелія, що знаходиться поблизу кордону з Росією.

Читайте також: Друзів України лякають дрони: як удари по балтійських портах РФ створюють проблеми для Києва.