Міноборони Литви: посилення захисту від дронів потребуватиме часу

Литовський міністр оборони Робертас Каунас заявив, що хоча Литва прискорює розбудову систем протидії безпілотникам після нещодавніх інцидентів із дронами, на це потрібно більше часу.

Про це очільник литовського оборонного відомства сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Міністр звернувся до ВПС із проханням уточнити, скільки часу знадобиться для повної інтеграції нещодавно поставлених радіолокаційних станцій у національну мережу виявлення, після того як системи не змогли виявити дрон, що розбився в неділю.

Каунас зазначив, що метою є об’єднання всіх наявних радіолокаційних станцій у єдину мережу для покращення виявлення дронів.

Перед ВПС поставлено завдання працювати у двох паралельних напрямках: тестувати розроблене в Литві програмне забезпечення, яке з'єднує радіолокаційні станції ближнього радіуса дії з перехоплювачами дронів, та співпрацювати з українськими експертами з протиповітряної оборони для створення безперебійної системи протидії дронам.

Раніше Каунас поставив за мету створити повністю інтегровану систему виявлення протиповітряної оборони до 2030 року, але визнав, що громадськість очікує швидших результатів.

"Ми прискорюємо роботу наскільки це можливо, але, на жаль, мусимо визнати, що це займе деякий час", – сказав він.

Міністр наголосив, що певні можливості виявлення вже існують, але застеріг від нереалістичних очікувань.

"Ми вже здатні виявляти деякі дрони, що летять на низькій висоті, але треба розуміти, що 100-відсоткового виявлення не існує ні в Україні, ні в Росії, ні в Америці, ні деінде у світі. Наші можливості зростають щодня з кожним новим радаром та технологією, які отримують Литовські збройні сили та міністерство", – додав він.

Нагадаємо, ввечері 17 травня у Литві знайшли уламки дрона. Влада припускає, що це був український безпілотник.

