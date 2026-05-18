Минобороны Литвы: усиление защиты от дронов потребует времени

Литовский министр обороны Робертас Каунас заявил, что хотя Литва ускоряет развитие систем противодействия беспилотникам после недавних инцидентов с дронами, на это нужно больше времени.

Об этом глава литовского оборонного ведомства сказал в интервью LRT.

Министр обратился к ВВС с просьбой уточнить, сколько времени понадобится для полной интеграции недавно поставленных радиолокационных станций в национальную сеть обнаружения, после того как системы не смогли обнаружить дрон, разбившийся в воскресенье.

Каунас отметил, что целью является объединение всех имеющихся радиолокационных станций в единую сеть для улучшения обнаружения дронов.

Перед ВВС поставлена задача работать в двух параллельных направлениях: тестировать разработанное в Литве программное обеспечение, которое соединяет радиолокационные станции ближнего радиуса действия с перехватчиками дронов, и сотрудничать с украинскими экспертами по противовоздушной обороне для создания бесперебойной системы противодействия дронам.

Ранее Каунас поставил цель создать полностью интегрированную систему обнаружения противовоздушной обороны до 2030 года, но признал, что общественность ожидает более быстрых результатов.

"Мы ускоряем работу насколько это возможно, но, к сожалению, должны признать, что это займет некоторое время", – сказал он.

Министр подчеркнул, что определенные возможности выявления уже существуют, но предостерег от нереалистичных ожиданий.

"Мы уже способны обнаруживать некоторые дроны, летящие на низкой высоте, но надо понимать, что 100-процентного обнаружения не существует ни в Украине, ни в России, ни в Америке, ни где-либо в мире. Наши возможности растут ежедневно с каждым новым радаром и технологией, которые получают Литовские вооруженные силы и министерство", – добавил он.

Напомним, вечером 17 мая в Литве нашли обломки дрона. Власти предполагают, что это был украинский беспилотник.

