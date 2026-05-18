Голова комітету ВР наїхала на уряд за Антикорупційну стратегію, що суперечить руху до ЄС

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила, що урядовий проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 року не враховує положення "плану Качки-Кос".

передає "Європейська правда".

Радіна стверджує, що уряд вже подав до ВР свій проєкт Антикорупційної стратегії. Варто зауважити, що на час публікації цієї новини урядовий проєкт на сайті ВР відсутній, однак Радіна у коментарі ЄП зазначила, що має його у розпорядженні. Уряд, за словами депутатки, схвалив свій варіант антикорстратегії у п'ятницю 15 травня "без обговорення".

Вона наголосила, що в урядовий документ не включили "ані реформу призначення генерального прокурора, ані незалежний конкурс для обрання керівника ДБР". Також, за її словами, уряд прибрав із тексту стратегії надання САП можливості здійснювати процесуальні дії без погодження з генеральним прокурором.

У цьому контексті Радіна наголосила, що ці елементи суперечать зобов'язанням України у рамках "плану Качки-Кос", який з’явився в грудні минулого року як "антикризовий захід".

За словами голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, уряд діє "всупереч проміжним бенчмаркам (критеріям) для перемовин про вступ України до ЄС, які є офіційними вимогами".

"Без виконання цих бенчмарків вступу до ЄС не буде. Уряд не зміг задекларувати навіть намір виконувати ключові вимоги ЄС. Навіть у такому візійному документі, як Антикорупційна стратегія", – додала Радіна.

Як відомо, раніше пресслужба НАЗК повідомила, що на розгляд Верховної Ради було подано два проєкти Антикорупційної стратегії на 2026-2030 років, кожен з яких ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому та оприлюдненому Національним агентством з питань запобігання корупції на початку квітня.

Зокрема проєкти документів надійшли від Кабінету міністрів і голови комітету Ради з питань антикорупційної політики Радіної.

Раніше "Європейська правда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має провести низку реформ, які стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

За даними джерел "ЄвроПравди", в основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос" – один з пунктів передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії. Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

