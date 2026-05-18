Віцепрем’єр Британії запевнив: графіка відставки Стармера немає

Віцепрем'єр Великої Британії Девід Леммі запевнив, що "графіка відставки" прем’єр-міністра країни Кіра Стармера не буде.

Про це він сказав у ефірі Sky News, пише "Європейська правда".

Леммі заявив, що прем'єр-міністр відданий своїй роботі й не збирається йти у відставку.

"Кір Стармер залишається найстійкішою людиною, яку я знаю у своєму житті. Вчора я двічі розмовляв з ним. Він має сильний характер і бойовий досвід. Графіка (відставки) не буде. Є лише продовження урядової роботи. Я абсолютно чітко це розумію", – запевнив віцепрем’єр Британії.

Також, за його словами, наразі "немає жодних змагань".

"Є лише його рішучість працювати на благо британського народу та прискорити темпи роботи у найближчі місяці", – акцентував він.

Варто нагадати, що колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг у суботу, 16 травня, заявив, що змагатиметься за посаду лідера Лейбористської партії та прем'єр-міністра в разі оголошення внутрішньопартійної боротьби.

Заява Стрітінга пролунала через кілька днів після того, як він пішов у відставку з уряду та публічно закликав Стармера визначити чіткі терміни свого відходу від влади.

