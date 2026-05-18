У МЗС Молдови пояснили, чому викликали призначеного посла РФ

Призначеного посла Росії в Молдові Олега Озерова 18 травня викликали до Міністерства закордонних справ через інцидент з дроном, який порушив молдовський повітряний простір 13 травня.

Про це повідомляє NewsMaker, інформує "Європейська правда".

Залишаючи будівлю молдовського МЗС, Озеров заявив, що не даватиме коментарів.

"Офіційна позиція Росії викладена в заявах Марії Захарової та в Telegram-каналі посольства", – додав він.

У МЗС Молдови після візиту Озерова повідомили, що викликали дипломата з приводу дрона, який незаконно порушив повітряний простір Молдови 13 травня.

"Молдовська сторона направила ноту протесту проти серйозного і неприпустимого порушення суверенітету та територіальної цілісності Молдови, підкресливши, що подібні інциденти загрожують безпеці громадян і регіональній стабільності", – повідомили в МЗС, додавши, що вимагають пояснень від російської сторони.

Нагадаємо, 13 травня російський безпілотник пролетів над повітряним простором Молдови з півночі на південь, після чого зник з радарів.