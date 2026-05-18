Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга домовився зі своєю угорською колегою Анітою Орбан провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що під час телефонної розмови з Орбан він підтвердив, що Україна готова без зволікань "відкрити нову, взаємовигідну сторінку в українсько-угорських відносинах".

"Ми готові співпрацювати з новим угорським урядом з усіх питань нашого двостороннього порядку денного, включаючи тему національних меншин, з метою відновлення довіри та добросусідських відносин між нашими країнами", – сказав глава українського МЗС.

Під час розмови міністри домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня, щоб "знайти практичні та надійні рішення для угорської меншини в Закарпатській області, що піде на користь обом країнам та нашим двостороннім відносинам".

Також вони обговорили ширше регіональне, європейське та міжнародне питання.

"Я торкнувся питання шляху вступу України до ЄС та ще раз наголосив на нашій готовності до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів", – додав Сибіга.

Варто наголосити, що 13 травня Росія здійснила масований повітряний обстріл України, під час якого дрони завдали ушкоджень і об’єктам на Закарпатті.

Тоді Аніта Орбан заявила про "глибоке засудження" російської атаки.

Наступного дня вона провела приблизно півгодинну розмову з послом РФ Євгенієм Станіславовим, висловивши йому протест проти обстрілу Росією Закарпаття.

Попередник Аніти Орбана Петер Сійярто ніколи не викликав російського посла після атак РФ на Закарпаття, що було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа.