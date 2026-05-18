Сейм Литви розглядає питання про кримінальну відповідальність за дезінформацію

Сейм Литви розпочав розгляд пакета з п’яти поправок до законів, спрямованих на криміналізацію дезінформації, пропаганди загарбницької війни та припинення використання так званих "SIM-ферм".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначила авторка поправок, консерваторка Дайва Ульбінайте, цей пакет – "перший крок до створення інформаційного щита країни".

У статті Кримінального кодексу про відповідальність за надання допомоги іншій державі в діях проти Литви пропонується встановити відповідальність за інформаційну діяльність ворожої держави, а також за публічне підбурювання, виправдання або пропаганду загарбницької війни.

За ці злочини пропонується передбачити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Тим часом у Кодексі про адміністративні правопорушення буде встановлено, що штраф за поширення дезінформації становитиме від 200 до 3 тисяч євро.

Також планується ввести відповідальність за використання автоматизованих "SIM-ферм" – пристроїв, що використовують велику кількість SIM-карт для перенаправлення або прийому телефонних дзвінків і текстових повідомлень – з метою поширення дезінформації.

"Це обладнання широко застосовується для шахрайства, розсилки неправдивих повідомлень, автоматизованих маніпуляцій та інформаційних операцій проти держави", – зазначила Ульбінайте.

За незаконне використання SIM-обладнання передбачено штраф від 1 до 3 тисяч євро, а в разі повторного порушення – до 6 тисяч євро.

Поправки покликані розширити повноваження Служби інспектора з журналістської етики, дозволивши їй давати обов’язкові вказівки платформам щодо видалення небезпечної інформації або блокування доступу до неї.

Зміни до Закону про послуги інформаційного суспільства зобов'яжуть соціальні мережі та відеоплатформи видаляти інформацію на вимогу державних органів або обмежувати доступ до неї.

Після представлення поправки підтримали 75 депутатів, семеро проголосували проти, 13 утрималися. Далі проєкти розглядатимуться у профільних комітетах з питань культури, національної безпеки та оборони, а також з питань права та правопорядку. До зали засідань вони мають повернутися на осінній сесії.

Цього тижня в Сеймі також було створено тимчасову парламентську групу з боротьби з дезінформацією та зміцнення інформаційної стійкості країни.

Крім того, у Міністерстві культури розпочала роботу міжвідомча робоча група, якій належить розробити план боротьби з дезінформацією та маніпуляціями.

На початку травня стало відомо, що Литва виділить додаткові кошти для підвищення ефективності боротьби з дезінформацією.

