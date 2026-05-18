Премьер Латвии пока не знает, будут ли ее снова выдвигать на осенних выборах

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая вместе с другими членами правительства временно исполняет обязанности после отставки, пока не знает, будет ли она кандидатом от своей партии на пост премьер-министра во время осенней избирательной кампании.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Эвика Силиня сообщила, что пока не знает, будет ли "Новое единство" вновь выдвигать ее кандидатом на пост премьера в рамках кампании перед осенними выборами в Сейм.

Она отметила, что ожидает разговора с однопартийцами по этому поводу.

Силиня сказала, что готова оставаться в политике, но и не исключает, что решит вернуться к юридической практике.

Напомним, 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции "Прогрессивных", одного из трех партнеров. Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за инцидентов с "заблудившимися" украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

После консультаций с партиями президент Латвии поручил сформировать правительство Андрису Кулбергсу из оппозиционной политической силы "Объединенный список".

