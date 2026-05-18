Киев отреагировал на совместные ядерные учения Беларуси и РФ

В МИД Украины назвали опасным прецедентом и вызовом для глобальной безопасности размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия и совместные учения по его применению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что размещение Россией в Беларуси тактического ядерного оружия, а теперь их совместные ядерные учения – "беспрецедентный вызов" для архитектуры глобальной безопасности.

Отмечается, что эти действия являются нарушением статей 1-2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а неядерным подписантам – принимать его.

"Превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. Такие действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, которые уважают режим нераспространения ядерного оружия", – подчеркнули в МИД.

"Милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа. Наглость Москвы и Минска, которые сознательно переступили все красные линии ДНЯО, не может оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания обоих режимов со стороны евроатлантического сообщества и всего мира", – добавляют в заявлении.

В связи с этим официальный Киев призывает усилить санкционное давление на Москву и Минск, усилить поддержку Украины – которая своей обороной сдерживает возможную новую агрессию против других государств, позаботиться об усилении восточного фланга НАТО, усилить взаимодействие по безопасности с Украиной.

Напомним, 18 мая Минобороны Беларуси объявило о начале масштабных учений по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения.

В декабре 2025 года в Минске объявили о прибытии российского ракетного комплекса "Орешник".

В середине апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убеждает Беларусь открыть новый фронт, вероятно, против страны НАТО.