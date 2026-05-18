У Білорусі розпочалися навчання з бойового застосування ядерної зброї

Міністерство оборони Білорусі у понеділок, 18 травня, оголосило про початок масштабних тренувань військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Про це воно повідомило у Telegram, пише "Європейська правда".

Міноборони Білорусі заявило, що мета навчання із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення – "вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності ЗС до виконання завдань та організація бойового застосування з непланових районів".

Як зазначається, для проведення навчань Білорусь залучила військові частини ракетних військ та авіації.

"У ході навчання у взаємодії з російською стороною планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування", – зазначили у Міноборони країни.

Також, як наголосили, основний акцент навчань "буде зроблено на відпрацювання питань прихованості, переміщення на значні відстані, проведення розрахунків для застосування сил і засобів".

У Міноборони Білорусі додали, що тренування є плановим заходом підготовки, а також "не спрямоване проти третіх країн і не несе загрози безпеці в регіоні".

Варто нагадати, що в грудні у самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка оголосили про прибуття російського ракетного комплексу "Орєшнік".

У лютому президент Володимир Зеленський заявляв, що Москва та Мінськ знову говорять про спільні військові навчання на території Білорусі. Президент нагадав, що коли Росія та Білорусь проводили "дуже масовані" навчання – почався наступ на територію України.

А 1 квітня Лукашенко заявив, що країна готується до війни, оскільки на мирний час зараз марно сподіватись.