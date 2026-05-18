СМИ: в Минобороны Дании впервые подтвердили попытки сбить неизвестные дроны осенью

Новые сведения от Министерства обороны Дании проливают свет на реакцию страны на появление неизвестных дронов в датском воздушном пространстве прошлой осенью.

С военными документами ознакомился датский вещатель DR, сообщает "Европейская правда".

Большая часть документов Министерства обороны Дании, касающихся событий осени прошлого года, засекречена. Но из материалов, предоставленных DR, следует, что Вооруженные силы задействовали как фрегаты, так и боевые машины пехоты, истребители и различный персонал для оказания помощи полиции и защиты военных объектов.

В последнюю неделю сентября поступил ряд сообщений о том, что дроны летали над военными объектами.

Эти силы и средства использовались преимущественно для наблюдения и оповещения о воздушных объектах. В отдельных случаях предпринимались попытки сбить дроны, следует из документов.

Ранее официально заявляли, что Вооруженным силам не удалось сбить ни одного дрона, но впервые военные подтвердили, что такие попытки были.

Из документов также следует, что ряд наблюдений оказался не связанным с дронами. В частности, речь идет о том, что изначально все особые сообщения за этот период обозначались заголовком "инциденты с дронами" – даже в случаях, когда речь не шла о подтвержденном наблюдении дрона.

Также выяснилось, что после событий осени Вооруженные силы подготовили "учебные материалы для поддержки подготовки солдат в вопросах наблюдения и процедур отчетности о возможных наблюдениях за дронами".

