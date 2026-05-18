Глава МЗС Німеччини впевнений, що Туреччина може вплинути на війни в Україні та Ірані

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив впевненість, що Туреччина здатна вплинути на завершення війни в Україні та військового конфлікту в Ірані.

Як пише "Європейська правда", про це міністр заявив під час пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом у Берліні, передає Reuters.

Вадефуль додав, що Європейський Союз та Туреччина повинні зміцнювати стратегічні зв'язки.

"Туреччина має потенціал для значного впливу на ці проблемні точки не лише через свою географічну близькість, але й через своє величезне політичне та економічне значення", – сказав німецький міністр.

Він додав, що Німеччина виступає за те, щоб позиції Туреччини враховували при розробці оборонної та промислової політики ЄС.

"Якщо Туреччина бажає вступити до Європейського Союзу, вона знайде дружнього та надійного партнера в Німеччині", – запевнив глава німецького МЗС.

Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Попри це, Туреччина формально залишається кандидатом на членство в ЄС.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

Днями турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини.