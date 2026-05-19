Мерц пояснив свою позицію щодо переговірника з Росією від ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "Європа готова сісти за стіл переговорів з Україною, Росією та Сполученими Штатами" з метою врегулювання розв’язаної Кремлем повномасштабної агресії.

Заяву очільника німецького уряду наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

У Мерца спитали, що він думає про кандидатуру колишньої канцлерки Ангели Меркель на роль переговірниці з Росією.

Мерц ухилився від прямої відповіді, наголосивши, що Росія має бути готова до переговорів, і лише тоді можна буде призначити посередника.

Однак насамперед необхідним є припинення бойових дій, додав він.

"Досі ж Росія реагувала на кожну пропозицію про переговори ще більш жорстокими атаками, в тому числі на цивільну інфраструктуру", – констатував канцлер.

ЗМІ раніше назвали ім’я Меркель як однієї з претенденток на роль спеціального посланця ЄС для припинення війни в Україні.

Сама колишня канцлерка відмовилась від ролі переговірниці, але закликала лідерів ЄС до прямих переговорів з Кремлем з метою припинення війни в Україні.