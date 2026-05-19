Кто может стать новым премьером Великобритании и что он думает об Украине и войне

В конце прошлой недели ушел в отставку министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг, объяснив свой шаг тем, что он "потерял доверие" к своему однопартийцу, главе британского правительства Киру Стармеру.

Социологические опросы свидетельствуют о стремительном падении популярности премьера Стармера среди избирателей, хотя сам он делает вид, что ничего особенного не происходит.

Среди ведущих лейбористов действительно нет единодушия по поводу того, стоит ли сейчас менять лидера Лейбористской партии – и, соответственно, премьер-министра. Однако похоже, что маховик подготовки к внутренним выборам запущен, и возглавить этот процесс может именно Уэс Стритинг.

О том, что известно о главном претенденте на пост премьер-министра Великобритании, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской. Далее – краткое изложение статьи.

Политическую карьеру Уэс Стритинг начал в местном самоуправлении лондонского района Редбридж. А в 2015 году его избрали в Палату общин от округа Илфорд-Норт в Большом Лондоне.

Бывший министр здравоохранения является открытым геем – о своей гомосексуальности он заявил ещё во время учёбы в колледже.

Еще один примечательный факт: в свое время он успешно победил рак. Для этого пришлось удалить почку.

Он также известен своим прямолинейным стилем общения и подчеркивает важность честности в политике.

"Я говорю то, что думаю. Вы не всегда будете со мной соглашаться. Но всегда будете знать, на чем я стою", – говорил он.

Британские СМИ часто называли его одним из самых эффективных коммуникаторов Лейбористской партии и подчеркивали, что премьер иногда привлекает его для публичной защиты позиций правительства и объяснения политических решений.

Осенью 2025 года появились сообщения о серьезной напряженности в верхушке Лейбористской партии.

Тогда же союзники премьера в частном порядке обвиняли Стритинга в подготовке заговора с целью устранения Стармера и его замены на посту лидера партии. Сам политик тогда категорически отверг подобные предположения, назвав их "абсолютно бессмысленными сообщениями". Уверял, что поддерживает действующего премьера.

После местных выборов 2026 года Стритинг перешел в открытую оппозицию главе правительства.

Стармер и Стритинг имеют политические разногласия, в том числе по ключевым вопросам.

Уэс Стритинг является сторонником членства Великобритании в ЕС.

Впрочем, это не означает, что в случае победы в борьбе за пост лидера правительства он сразу инициирует новое вступление Великобритании в Евросоюз.

Стритинг четко дал понять, что это произойдет только при условии получения нового мандата – то есть в случае новых всеобщих выборов, к которым он, похоже, готовится привести свою партию.

В отношении Украины и России позиция политика твердая.

Как и остальные политики из "классических" британских партий, он не ставит под сомнение необходимость поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

В период, когда обсуждалось направление миротворцев в Украину, он также высказывался в поддержку этого. "Нам нужно осознать, что линия фронта в Украине имеет значение не только для украинцев, это линия фронта всей Европы, и она имеет значение и для британской национальной безопасности", – заявлял политик в эфире Sky News.

Потенциальными соперниками Стритинга называют мэра Большого Манчестера Энди Бернема и бывшего заместителя премьер-министра Анджелу Рейнер.

Данные YouGov за апрель свидетельствуют, что самым популярным среди трех потенциальных кандидатов является мэр Большого Манчестера. Однако это было до майских выборов и отставки министра здравоохранения.

В то же время действующий лидер Лейбористской партии и премьер страны Стармер уже сообщил о намерении бороться за сохранение поста.

Он также имеет солидную поддержку.

