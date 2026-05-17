Фінансування бальної зали Трампа натрапило на процедурну перешкоду в Сенаті США

План республіканців щодо виділення федерального фінансування на будівництво бальної зали, запланованого президентом Дональдом Трампом, натрапив у Сенаті США щонайменше на тимчасову перешкоду.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами сенаторів-демократів, парламентер Елізабет Макдоноу, яка консультує сенаторів щодо складних процедурних правил палати, дійшла висновку, що ці витрати не відповідають бюджетним правилам Сенату.

"Республіканці намагалися змусити платників податків оплатити мільярдний бальний зал Трампа. Сенатори-демократи дали відсіч – і зірвали їхню першу спробу", – заявив лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Водночас республіканці мають намір переробити законопроєкт з метою приведення його у відповідність до правил.

Своєю чергою демократи заявили, що й надалі боротимуться проти цього проєкту.

"Американський народ не повинен витрачати ні цента на цей безглуздий проєкт з будівництва позолоченого бального залу для Трампа", – заявив сенатор Джеф Мерклі, провідний демократ у Бюджетному комітеті Сенату.

Лідери республіканців у Сенаті та Білий дім намагалися включити 1 млрд доларів на модернізацію систем безпеки в рамках проекту будівництва Східного крила до партійного законопроекту про бюджет, який в іншому був вузькоспрямовано орієнтований на фінансування заходів щодо забезпечення дотримання імміграційного законодавства.

Цього тижня адміністрація повідомила республіканцям, що 220 млн доларів із цих коштів підуть на забезпечення безпеки нового Східного крила, а решта – на інші заходи щодо зміцнення безпеки.

Лідери республіканців та Білий дім стверджують, що нова бальна зала необхідна для захисту президента після того, як було заарештовано озброєного чоловіка, який намагався проникнути на вечерю кореспондентів Білого дому.

Хоча республіканці можуть спробувати переписати свій законопроєкт, щоб заспокоїти занепокоєння Макдоноу та зберегти фінансування бальної зали, не ясно, чи має проект достатню підтримку республіканців для ухвалення в Палаті представників або Сенаті.

Вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду.

Увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Після цього він заявив, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала".