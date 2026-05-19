У Литві попередили про ризик провокацій з боку РФ через інцидент з дронами

Литва стикається з ризиком "дуже серйозних провокацій" після звинувачень з боку Росії в тому, що ця країна надала свій повітряний простір для ударів українськими безпілотниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив один з провідних помічників литовського президента Дейвідас Матульоніс, якого цитує LRT.

Матульоніс відкинув ці російські звинувачення, назвавши їх абсурдними.

"Це нісенітниця, і в такій ситуації можливі дуже серйозні провокації на нашу адресу", – сказав він.

Відмовившись розкривати конкретні деталі, він підкреслив, що загроза виходить за межі російської державної пропаганди і зачіпає спецслужби країни.

​"Я не хотів би вдаватися в подробиці, оскільки це не є загальнодоступною інформацією, але ситуація загострилася досить серйозно. За нашою оцінкою, мова йшла не просто про російську пропаганду. Все виходило з набагато глибших джерел, тобто від відповідних російських структур", – додав Матульоніс.

Росія нещодавно звинуватила країни Балтії в тому, що вони дозволяють українським дронам використовувати свій повітряний простір для атак на російську інфраструктуру.

Литовські та натівські офіційні особи стверджують, що будь-які дрони, які потрапляють у регіон, ймовірно, збилися з курсу через російські заходи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, ввечері 17 травня у Литві знайшли уламки дрона. Директор Національного центру управління кризовими ситуаціями раніше сказав, що це з великою ймовірністю український дрон.

Згодом стало відомо, що у виявленому в Литві дроні була бойова частина.

