Жовква: приглашение для переговорщиков Трампа в Киев остается в силе

На Банковой говорят, что приглашение в Киев для переговорщиков президента США Дональда Трампа остается актуальным.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что приглашение в Киев для переговорщиков Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера остается в силе.

"Это приглашение остается в силе", – сказал он.

Как известно, переговорный процесс по российско-украинской войне почти остановился с началом кампании США и Израиля против Ирана. Ожидаемая поездка переговорщиков Трампа в Киев "после Пасхи" так и не состоялась.

После возвращения секретаря СНБО Рустема Умерова с переговоров в США в первую неделю мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев на рубеже весны-лета 2026 года.