В Естонії запевнили, що війська США залишаться на їхній території

Естонський міністр оборони Ханно Певкур запевнив, що військові підрозділи США залишаться в Естонії, хоча і визнав, що в непередбачуваній геополітиці не можна виключати жодних несподіванок.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Певкур коментував ситуацію із американським контингентом у Польщі та Німеччині.

Зокрема, за його словами, інформація про скорочення чисельності американських військ у Європі не стала несподіванкою.

"Ще рік тому або трохи раніше президент Трамп заявляв про плани скоротити військову присутність США в Європі. І зараз ці наміри переходять із політичної площини у військову. Судячи з усього, новини щодо Польщі та Німеччини взаємопов’язані, але, звісно, кожен день приносить нову інформацію", – зазначив міністр.

Він поінформував, що у вівторок командувач Силами оборони Естонії зустрінеться з головнокомандувачем силами НАТО в Європі, щоб отримати нові дані з цього приводу.

"А наприкінці тижня, коли Естонію відвідає міністр оборони Польщі, ми зможемо скоординувати наші подальші кроки та обговорити інформацію, що надходить із Вашингтона", – додав Певкур.

У контексті ситуації з американським контингентом на території Естонії він зауважив, що інформації "не дуже багато".

"Є розуміння, що війська Сполучених Штатів присутні в Естонії і залишаться там. Мені ніхто не говорив, що відбудеться якесь згортання американського флангу в Естонії. У нас дуже тісна співпраця", – підкреслив глава Міноборони Естонії.

Водночас він визнав, що у цій ситуації "не можна виключати жодного сценарію".

"Сьогодні вранці може бути ухвалено одне рішення, а завтра – зовсім інше. Наше завдання – постійно залишатися на зв’язку з американцями, і ми підтримуємо цей контакт. Зараз у Вашингтоні наші люди щодня працюють над тим, щоб отримувати якомога більше інформації з Пентагону", – резюмував Певкур.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати перекидання 4 тисяч військових до Польщі.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Вашингтона про скасування розгортання військ, заявив, що "все під контролем" і це не погіршує безпеку Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.