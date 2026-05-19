У Румунії оголошували тривогу та піднімали F-16 через атаку РФ на півдні Одещини

Вночі 19 травня у Румунії оголошували повітряну тривогу в районах біля кордону з Україною та підіймали авіацію у зв’язку з черговими російськими ударами по українських портах на Дунаї.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Румунії, пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що вночі 19 травня Росія здійснювала чергову атаку безпілотниками по території України біля кордону з Румунією, що пролягає руслом Дунаю.

У зв’язку з загрозою порушення повітряного простору країни о 01:45 підняли два винищувачі F-16.

О 02:05 у прикордонному жудці Тулча оголосили повітряну тривогу.

Румунські наземні радари фіксували групи ударних БпЛА, що атакували порт Ізмаїла. Порушень румунського повітряного простору не зафіксували. Тривогу скасували о 02:57.

"Міністерство національної оборони у реальному часі інформує союзницькі структури про ситуації, створювані атаками", – додають у заяві.

Як відомо, за роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю або порушували повітряний простір країни.

Після перших випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

В одному випадку БпЛА, схожий на "Герберу", залетів на десятки кілометрів вглиб Румунії та розбився за приватною садибою.

Так само російські ударні дрони час від часу порушують повітряний простір Молдови.