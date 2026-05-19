На Банковій заперечують будь-яку напругу з ЄС щодо швидкого вступу України

Новини — Вівторок, 19 травня 2026, 11:13 — Марія Ємець

В Офісі президента України заперечують існування якоїсь напруги у відносинах з ЄС у питанні швидкого вступу України. 

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Посадовця попросили прокоментувати повідомлення у ЗМІ, що сповільнення реформ в Україні та наполягання на швидкому членстві в ЄС нібито створюють напругу між Києвом та партнерами. 

Жовква сказав, що йому "не відомо про будь-яку напругу", та зазначив, що контакти президента з топпосадовцями ЄС відбуваються щоденно, так само щоденні контакти відбуваються на рівні другорядних посадовців. 

"Є чіткий процес, який на сьогоднішній день розвивається з тією швидкістю, яку можуть дозволити собі наші партнери… Ми абсолютно повністю виконали всі ті умови, які нам потрібні до наступного етапу. А наступний етап – це відкриття кластерів", – зазначив заступник керівника ОП. 

Жовква також акцентував, що проблем з отриманням Україною американської зброї через програму PURL наразі немає. 

